Preso por desvio de combustível

A presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu pedido liminar de revogação de custódia preventiva de um homem preso por supostamente integrar organização criminosa em esquema de desvio de combustível de oleodutos da Transpetro em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, especialmente em Duque de Caxias. O esquema contava com a participação de sete membros.