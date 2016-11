Preso segundo suspeito da morte de dono de floricultura em Caxias do Sul

Foi preso, na quinta-feira (24), o segundo suspeito de envolvimento na morte do empresário caxiense Fernando Weber, de 43 anos. O empresário foi baleado na noite de 3 de novembro, dentro de seu automóvel, por volta das 21h, no bairro Santos Dumont, quando voltava para casa. O tiro atingiu o coração.

Agentes da Polícia Civil de Tramandaí localizaram o homem de 23 anos no município do Litoral Norte. Havia um mandado de prisão temporária expedido contra o jovem. Ele foi encaminhado ao Presídio Industrial de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Outro suspeito, também de 23 anos, já havia sido preso no bairro Planalto, em Caxias, um dia após o assassinato.

Weber era proprietário de uma floricultura e trabalhava no ramo de decoração de festas em Caxias do Sul.

