Preso, o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, voltou, neste sábado (17) ao Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Depois de passar rapidamente pelo IML (Instituto Médico Legal), Cabral foi conduzido por agentes da PF (Polícia Federal) ao Presídio Pedro Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8.

Ao chegar no presídio, Cabral foi vaiado por pessoas que visitavam internos no complexo penitenciário. Os manifestantes, alguns bombeiros, chegaram a acender fogos para “comemorar” a chegada do ex-governador à penitenciária. Painéis com imagens de Cabral e da esposa, a advogada Adriana Ancelmo, também presa, estavam expostos do lado de fora do presídio.