Preso suspeito de assaltar restaurante em shopping de Porto Alegre

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (30), que prendeu um dos suspeitos de participar do assalto a um restaurante no Shopping Iguatemi, na Zona Norte de Porto Alegre, em julho. O mandado de prisão temporária foi cumprido no bairro Bom Jesus, na Zona Leste. Quatro indivíduos renderam funcionários do Outback Steakhouse e roubaram uma quantia em dinheiro.

