Pedro Paulo Barros Pereira Junior, suspeito de mandar matar Karina Garofalo, sua ex-mulher, foi preso na manhã desta sexta-feira (2) em Bananal (SP), por policiais federais. Ele já chegou à Superintendência da PF, na Praça Mauá, região central do Rio. O crime foi no dia 15 de agosto e foi registrado por câmeras de segurança. Karina Garofalo foi executada na frente do filho.

Deixe seu comentário: