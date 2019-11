Preso suspeito de envolvimento na morte de menina de 5 anos no Rio de Janeiro

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro prenderam nesta quarta-feira (13) Thiago Porto, conhecido também como Thiago Cabeça, apontado como integrante de uma organização criminosa de milícia que atua na região de Realengo, zona oeste do Rio. A delegacia investiga a suposta participação de Thiago Porto na morte da menina Ketellen Gomes, de 5 anos.

Ele é suspeito de ter descido de um carro com outros dois homens encapuzados, na Praça da Cohab, com a finalidade de matar um menor de 17 anos, que faria parte do tráfico de drogas e vendia drogas na praça. O menor também morreu no atentado. Os milicianos que agem na região não queriam a venda de drogas na Praça da Cohab e foram atrás de menor, que suspeito de fazer parte do tráfico. O menor estava armado e, segundo testemunhas do crime, ainda chegou a trocar tiros com os milicianos.

Ketellen estava indo para a escola de bicicleta com a mãe, quando foi atingida por um tiro na barriga. A mãe fazia esse trajeto todos os dias com a filha. A menina ainda foi socorrida, mas morreu na noite de terça (12) em um hospital público.

Contra Thiago havia dois mandados de prisão pendentes pelo crime de homicídio. Ele foi preso escondido em um imóvel na rua Assutinga, em Realengo, e conduzido para a delegacia especializada, onde será ouvido no inquérito.