Preso um dos suspeitos de matar jovem no aeroporto Salgado Filho

A Brigada Militar prendeu, no início da manhã desta segunda-feira (17), um dos suspeitos de matar Marlon Roldão Soares, de 18 anos, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O jovem foi alvejado com cerca de 20 tiros no dia 19 de setembro, quando se despedia de um amigo ao lado de familiares.

Diego da Silva Severo, de 25 anos, estava foragido e foi encontrado baleado na rua Dona Otilia, na Vila Cruzeiro, na Zona Sul. Por conta do ferimento, ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro e depois será levado para a cadeia. Uma pistola 9 milímetros e um colete à prova de balas foram encontrados com o criminoso.

A vítima pode ter sido morta por engano no aeroporto, segundo a Polícia Civil. Um adolescente que também teria participado da execução segue foragido.

Comentários