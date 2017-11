Preso suspeito de matar moradores de rua na Zona Norte de Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu preventivamente, no final da tarde de terça-feira (14), um homem suspeito de matar dois moradores de rua, na madrugada do dia 25 de setembro, no bairro Jardim Itu Sabará, na Zona Norte da Capital.

As vítimas dormiam em frente a uma loja na avenida Alberto Pasqualini quando foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo. Outro morador de rua que também estava no local sobreviveu aos tiros, mas ficou paraplégico. Os assassinos chegaram de carro ao local dos homicídios, conforme a polícia.

Segundo a delegada Luciana Smith, o motivo do crime seria uma desavença entre o preso, de 22 anos, e uma das vítimas. Outros dois indivíduos, ainda não identificados, também participaram do crime.

