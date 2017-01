Preso suspeito de matar taxista durante assalto em Santana da Boa Vista, na RegiÃ£o Sul do Estado

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (03), um homem de 24 anos suspeito de matar um taxista durante um assalto em Santana da Boa Vista. O criminoso foi preso no bairro Cohab, no município da Região Sul do Estado.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pela Justiça. Segundo a delegada Elizabete Shimomura, o assassinato do taxista ocorreu em 25 de dezembro. Durante as buscas, foi apreendido o celular da vítima. O bandido também foi indiciado pelo homicídio de um homem ocorrido em 12 de novembro de 2016.

