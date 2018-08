A Polícia Civil prendeu preventivamente no bairro Medianeira, em Porto Alegre, um jovem de 19 anos, suspeito de homicídio qualificado no Centro Histórico. Junto com outros três parceiros de tráfico de drogas, ele teria participado do assassinato de um homem em uma pensão situada na rua André da Rocha, em novembro do ano passado. O motivo foi uma dívida de R$ 30 contraída pela vítima, que também participava do esquema.

Deixe seu comentário: