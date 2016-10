Preso taxista suspeito de ser o mandante do assassinato de um motorista do Uber em Canoas

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (05), no bairro Olaria, em Canoas, um taxista suspeito de ser o mandante do assassinato do motorista do Uber Fábio Silva da Fontoura, 39 anos. O crime ocorreu em 24 de agosto no bairro Igara, no município da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O preso, identificado como José Martins, 64 anos, era chefe de Fontoura quando ele trabalhava como taxista. Após um desentendimento, a vítima resolveu se tornar motorista do Uber. Fontoura foi morto a tiros dentro de um Sandero. Duas armas e celulares foram apreendidos na casa do suspeito.

