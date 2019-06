Preso um dos suspeitos de participação na morte do motorista senegalês Babacar Niang

A 19ª DP de Porto Alegre anunciou na manhã desta sexta-feira que prendeu um suspeito de envolvimento na morte do senegalês Babacar Niang, que trabalhava como motorista de aplicativo em Porto Alegre. Max Roberto Siqueira de Souza, de 24 anos, foi encontrado na Vila Tamanca, no bairro Agronomia e vai responder por latrocínio. O delegado titular, Daniel de Oliveira Ordahi, relatou que o grupo pretendia roubar o carro da vítima para cometer outros crimes.

O fato ocorreu no dia 2 de junho, no bairro Belém Velho, na zona sul da capital. Babacar Niang tinha 35 anos e vivia há cinco no Rio Grande do Sul. Com marcas de tiros, o senegalês foi encontrado sem vida na estrada Antônio Borges, perto do Renault Logan que conduzia quando trabalhava para o aplicativo. As investigações prosseguem e a polícia ainda procura mais três suspeitos de terem participado do crime.

