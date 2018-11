Preso pai que estuprou e engravidou as duas filhas em Camaquã

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Camaquã, cumpriu, na manhã desta segunda-feira (05), um mandado de prisão preventiva, na repressão a crimes contra dignidade sexual. Na ação, um homem de 47 anos foi preso pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente de duas filhas, bem como de ser o pai dos filhos das vítimas.

Segundo os delegados Vladimir Urach e Vivian Sander Duarte, as vítimas são duas jovens de 14 e 20 anos. “De acordo com as investigações, os abusos ocorriam desde meados de 2013, quando uma das filhas ainda era vulnerável”, explicaram os delegados.

O homem ainda é suspeito de ser pai, e avô, dos filhos que as vítimas tiveram. “O indivíduo, que estava foragido há dois meses, concordou em realizar os exames periciais para apurar a paternidade das crianças das vítimas”, completaram Urach e Vivian.

Deixe seu comentário: