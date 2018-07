Preso um suspeito de duplo homicídio

A Polícia Civil prendeu um homem de 19 anos por homicídio qualificado e coação no curso do processo, na manhã de quinta-feira (26), no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. O detido, juntamente com um comparsa, é suspeito de ter praticado duplo homicídio em fevereiro deste ano. A detenção aconteceu por meio da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

