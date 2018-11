Preso universitário que traficava “supermaconha” no Rio Grande do Sul

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas e agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam, no final da tarde de , em Bagé, na Região da Campanha, um estudante de fisioterapia de 23 anos por tráfico de uma versão extremamente forte de maconha.

Segundo informações da Polícia Civil, a droga é conhecida como “grapegum”, uma combinação selecionada das sementes de cannabis sativa e indica, cujo potencial de THC (princípio ativo da maconha) pode ser até dez vezes superior ao normal. Durante as investigações, os policiais descobriram que o estudante vendia essa droga especialmente no ambiente universitário no Rio Grande do Sul.

Para garantir a matéria-prima, ele chegou a montar um mini laboratório no seu apartamento, com uma estufa climatizada e controle de iluminação, que ajudam a elevar o potencial da droga. O homem foi preso quando retornava da cidade de Dom Pedrito, onde havia ido entregar uma quantidade da droga.

Na chegada a Bagé, foi abordado pelos policiais civis e rodoviários, que encontraram dezenas de porções do entorpecente já embaladas e prontas para a venda. A droga seria comercializada por um preço até dez vezes mais caro do que o da maconha tradicional. No apartamento do estudante universitário, os policiais encontraram uma estufa com uma matriz da droga, que servia para novos plantios.

O delegado Cristiano Ritta comentou que essas variações da droga são populares em meios acadêmicos porque o elevado teor de THC produz efeitos otimizados nos jovens, que buscam sensações diversas sem se importar com os riscos para a saúde. “Para se uma ideia do potencial ofensivo à saúde, a concentração média de THC da maconha é de 2% a 4%, sendo que a ‘grapegum’ tem no mínimo 18% de THC, em razão da seleção de sementes de origem canadense e do ambiente controlado em que é produzida”, explicou.

Essas versões especiais da droga são conhecidas como “maconha de laboratório” e possuem um grande potencial nocivo à saúde.

Alvorada

Nesta terça-feira (06), agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam em flagrante um homem de 36 anos por tráfico de drogas no bairro Formoza, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em um roupeiro localizado no interior da residência do criminoso, foram apreendidos 48 comprimidos de quatro variações de ecstasy. De acordo com o delegado Maurício Barison, as drogas estavam em sacos plásticos vedados para preservá-las. Também foram apreendidos R$ 615.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, destacou a importância de mais uma operação contra o tráfico de drogas sintéticas e garantiu que “ações de maior vulto ainda serão realizadas”.

