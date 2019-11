Notas Brasil Preso usa corda de lençóis para fugir de hospital

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Um preso fugiu do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC) no sábado (23) enquanto se recuperava de uma cirurgia de hérnia. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, Wadson Sales Leonel, de 23 anos, fez uma corda usando lençóis e conseguiu fugir pela janela do quarto andar do hospital. Ele foi recapturado debilitado escondido em uma escola próxima.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário