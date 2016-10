Presos cavam buraco e conseguem fugir de um presídio

Sete presos fugiram de um presídio, nesta segunda-feira (24), por um buraco aberto em uma das celas. Eles escavaram até sair do lado de fora do presídio, em uma área de terra.

Logo após a constatação da fuga, a direção do presídio acionou a Polícia Militar. Buscas estão sendo realizadas para localizar os fugitivos.

As causas da fuga serão investigadas em um procedimento interno, e as autoridades do Poder Judiciário serão comunicadas sobre o fato.

O caso ocorreu no município de Girau do Ponciano, em Alagoas.

