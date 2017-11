Presos criminosos que negociavam armas e drogas em grupos de WhatsApp no Rio Grande do Sul

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) realizaram, na manhã desta quarta-feira (29), uma operação para combater um esquema de negociação de armas e drogas pelo WhatsApp no Rio Grande do Sul. Na ação, batizada de Operação Blindado, foram cumpridos 97 mandados judiciais em Porto Alegre.

Oito criminosos foram presos e uma arma foi apreendida. As investigações duraram aproximadamente dez meses. Suspeitos de 31 municípios do Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará foram monitorados em mais de 200 grupos de WhatsApp.

Segundo o diretor de investigações do Denarc, delegado Mario Souza, os bandidos negociavam livremente armas e drogas por meio do aplicativo. Durante o período de apurações, outras 36 armas de fogo envolvidas em negociações virtuais foram apreendidas e 41 pessoas foram presas, totalizando 49 presos até agora. “A Operação Blindado é a maior operação e a mais profunda investigação sobre o tráfico de drogas e armas por meio de aplicativos e redes sociais”, salientou Souza.

De acordo com o delegado Guilherme Calderipe, o esquema de comércio de drogas e armas também tinha a participação de um apenado da Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro.

Deixe seu comentário: