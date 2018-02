Os 51 mil detentos de cadeias públicas de Nova York, no Estados Unidos, vão receber tablets. Com novo equipamento, eles terão acesso a e-books, ouvir música e entrar em contato por e-mail com a família e amigos. Os tablets irão operar em uma rede segura. Outros Estados, como a Georgia e o Colorado, já adotaram um programa semelhante.

