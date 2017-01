Presos fazem tumulto em delegacia na Zona Norte de Porto Alegre

Presos realizaram um tumulto, na manhã desta segunda-feira (16), na 3ª Delegacia de Pronto Atendimento de Porto Alegre, localizada na rua Comendador Tavares, no bairro Navegantes, na Zona Norte da Capital. Eles reclamam do calor e que estão há muito tempo detidos no local.

Alguns detentos encontram-se encarcerados há mais de dez dias na delegacia, segundo a Polícia Civil, devido à falta de vagas nos presídios gaúchos. Agentes controlaram o tumulto e fizeram uma revista nos presos e nas celas. Ninguém ficou ferido.

Comentários