Presos homens suspeitos de matar transexual em Santa Maria

A polícia prendeu preventivamente na manhã desta sexta-feira (13) dois homens de 18 anos suspeitos de armarem uma emboscada contra a transexual Nemer da Silva Rodrigues, de 37 anos. A mulher foi morta na madrugada do último sábado (7) em Santa Maria. As prisões ocorreram no bairro Parque Pinheiro Machado.

Nemer foi assassinada com 13 facadas. O crime ocorreu no bairro Tancredo Neves. De acordo com a investigação, a motivação do homicídio foi fútil. O delegado responsável pelas investigações, Gabriel Zanella, afirma que não há relação do crime com transfobia.

Segundo a apuração, Nemer teria discutido com os dois jovens por conta de um capacete de motocicleta que ela emprestou a um deles e não recebeu de volta. Depois da devolução, a dupla convidou Nemer para caminhar. Durante a caminhada, foi esfaqueada. O capacete foi deixado ao lado do corpo.