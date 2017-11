Presos mãe e padrasto suspeitos de matar menino de 3 anos e espancar a sua irmã gêmea em Pelotas

A Polícia Civil prendeu no domingo (26) uma mulher e um homem, em Pelotas e Canguçu, na Região Sul do Estado, suspeitos de matar um menino de 3 anos e espancar a irmã gêmea da criança.

Segundo o delegado Osmar Silveira do Anjos, na madrugada de sábado (25) a mãe foi à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Pelotas, onde informou que seu filho havia morrido. De acordo com ela, o menino teria passado mal após ingerir leite com achocolatado. A mulher havia chamado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que tentou reanimar o menino, sem sucesso.

Os médicos acionaram o serviço de assistência social, motivo pelo qual o Conselho Tutelar compareceu ao hospital e encaminhou a mãe à Polícia Civil para efetuar o registro. A irmã gêmea do menino também foi levada ao hospital cheia de hematomas, fratura no braço esquerdo e suspeita de abuso sexual.

Os criminosos disseram que a menina havia caído da escada. Foram solicitadas à Justiça as prisões preventivas da mãe e do padrasto. A mulher foi presa em Pelotas. O homem havia fugido para Canguçu, onde foi capturado.

