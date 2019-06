Presos mais de 132 mil na fronteira dos EUA

O governo dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (5) que prendeu 132,8 mil imigrantes na fronteira com o México em maio, superando as 99,3 mil detenções feitas em abril. As informações são do Escritório de Alfândegas e Proteção de Fronteiras dos EUA. Do total, 11,5 mil eram menores de idades não acompanhados por familiares ou responsáveis.

Deixe seu comentário: