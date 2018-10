Em cumprimento a mandados de prisão preventiva, agentes da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa, com apoio de integrantes da Brigada Militar, capturaram três indivíduos. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 19 anos, em uma festa de formatura no último domingo. Um dos detidos declarou que o revólver utilizado no crime foi jogado em uma lagoa no Litoral Norte.

Deixe seu comentário: