Presos os cinco suspeitos de envolvimento em tentativa de sequestro de empresário na Serra Gaúcha

Cinco pessoas, suspeitas de envolvimento em uma tentativa de sequestro de um empresário com a família em Gramado, na Serra gaúcha, foram presas na tarde deste sábado (02). Dois homens e três mulheres foram detidos durante o cerco que a Polícia Civil e a BM (Brigada Militar) realizaram.

A tentativa de sequestro ocorreu ainda na noite de sexta-feira (1º), na localidade de Linha Quilombo, no interior do Gramado. Policiais do Batalhão de Choque de Caxias do Sul e cães farejadores auxiliaram na procura pelos suspeitos.