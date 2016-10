Presos os suspeitos de matar um empresário no estacionamento de um supermercado na Zona Sul de Porto Alegre

A Polícia Civil informou, na manhã deste domingo (23), que prendeu os suspeitos de matar o empresário Marcelo Oliveira Dias, 44 anos, na tarde de quinta-feira (20), no estacionamento do supermercado Zaffari no bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre.

Os suspeitos foram presos na Capital. Mais detalhes das prisões serão divulgados em entrevista coletiva nesta tarde, no Palácio da Polícia. Proprietário de uma academia, o empresário manobrava o seu carro quando outro veículo se aproximou e criminosos efetuaram os disparos, segundo a Brigada Militar. A filha dele ficou ferida e passa bem.

O Fiesta utilizado pelos criminosos na ação foi apreendido pela Brigada Militar horas depois do crime também na Zona Sul da Capital. O veículo era roubado.

