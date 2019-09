A Indonésia foi atingida por queimadas nas florestas nas ilhas de Borneo e Sumatra, e quase 200 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com os incêndios. Uma fumaça densa que veio do fogo nas florestas forçou as escolas a fechar, impediu trânsito aéreo e deixou milhares doentes. Os bombeiros, com equipamentos precários, têm dificuldade para controlar os incêndios.

Deixe seu comentário: