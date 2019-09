Presos que estavam em viaturas da Brigada Militar em Porto Alegre são transferidos para presídios

Os 79 presos que estavam em viaturas da Brigada Militar foram transferidos para a Penitenciárias Modulada Estadual de Charqueadas, de Canoas, Estadual de Porto Alegre e para a Cadeia Pública de Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (27). As viaturas em que eles se encontravam estavam em um terreno ao lado do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), em Porto Alegre.

“O superintendente deu à ordem que a transferência fosse feita até domingo (29), mas a ideia é que a gente consiga fazer até o final do dia de hoje”, disse o delegado penitenciário, Alexsandro Grall dos Reis.

A ação foi realizada pela Secretaria da Administração Penitenciária e pela Susepe. A medida ocorreu devido à reunião de conciliação feita nesta quinta-feira (26), na sede do Tribunal de Justiça do Estado, com instituições vinculadas à segurança pública.

O acordo entre o Judiciário e instituições vinculadas à área da Segurança Pública do Rio Grande do Sul previam que os presos que aguardam vagas no sistema prisional em viaturas seriam levados para presídios até este final de semana.

LEIA MAIS: Acordo da Justiça com governo gaúcho prevê retirada de presos das viaturas até final de semana

Deixe seu comentário: