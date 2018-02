Presos suspeitos de envolvimento no desaparecimento de uma contadora no Norte do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu, na noite de sexta-feira (23), dois homens, de 22 anos e 48 anos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento da contadora Sandra Mara Trentin em Palmeira das Missões, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Um dos presos é marido da contadora. A mulher tem 48 anos e foi vista pela última vez no dia 30 de janeiro, em Palmeira das Missões. Sandra é casada e tem quatro filhos.

Mandados de prisão preventiva contra os homens foram expedidos pela Justiça, segundo a delegada Cristiane Van Riel Santos. A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese para o caso.

