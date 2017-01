Presos traficantes que traziam drogas de Santa Catarina para vender em festa na Região Metropolitana de Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu três homens e apreendeu três adolescentes que transportavam drogas em um ônibus que partiu de Criciúma (SC) rumo ao Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira (16). As prisões ocorreram em Gravataí.

Segundo o delegado Rafael Pereira, foram encontrados comprimidos de ecstasy, LSD com a figura do filme “Fábrica de Chocolate”, maconha, dinheiro e celulares. As drogas seriam vendidas em uma festa de música eletrônica na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que “a ação foi cirúrgica ao monitorar o veículo e apreender as drogas, impedindo a chegada dos entorpecentes à festa, local principalmente frequentado por adolescentes e jovens.

