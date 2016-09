Presos traficantes que vendiam drogas em bares em Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (30), quatro homens que utilizavam estabelecimentos comerciais como pontos de venda de drogas em Porto Alegre.

A operação foi realizada em 11 bares nos bairros Alto Petrópolis e Floresta. No primeiro bairro, uma dupla foi presa em flagrante vendendo maconha e cocaína em diversas porções. Além das drogas, os agentes apreenderam também dinheiro, cigarros contrabandeados do Paraguai e documentos relacionados ao jogo do bicho.

No bairro Floresta, os agentes localizaram com um casal, no interior de um estabelecimento, várias porções de cocaína embaladas para a venda.

