A PM (Polícia Militar) prendeu três suspeitos de participarem do assalto a uma transportadora de valores na semana passada no Aeroporto de Viracopos (Campinas-SP). Segundo a PM, um dos presos tinha um ferimento feito por arma de fogo. Foram encontradas ainda armas, inclusive uma metralhadora, e drogas com o grupo. As prisões foram feitas em Campinas.