Pressão alta aos 40 anos aumenta o risco de demência na terceira idade, diz estudo

Cientistas da Universidade College London (Inglaterra) descobriram que pessoas que têm pressão alta próximo aos 40 anos podem ter cérebros menores quando chegam à terceira idade, mais precisamente em torno dos 70 anos.

A pesquisa foi publicada no periódico The Lancet. De acordo com Jonathan Schott, um dos autores do estudo, as descobertas fornecem mais evidências de que cuidar da saúde ajuda a prevenir demência. Ele ainda ressalta que 30% dos casos podem ser evitados.

Como o estudo foi feito

A equipe de cientistas estudou um grupo pacientes, que fizeram parte do projeto de pesquisa desde que nasceram, em 1946. A pressão arterial de cada voluntário foi medida nos 30s, 40s, 50s e 60s. No último segundo, os especialistas avaliaram a cognição de 502 membros do grupo, que na época tinham entre 69 e 71 anos.

Ao analisar s resultados, os cientistas observaram pessoas que tinham pressão arterial diastólica mais alta aos 43 anos eram mais propensas a terem cérebros menores aos 70. Eles notaram que a região ligada à memória, o hipocampo, era afetada.

Pressão arterial e demência

Embora o estudo mostre essa associação, os cientistas ressaltam que os resultados mostram apenas uma correlação e não é possível dizer que a pressão alta foi responsável pelo encolhimento do cérebro. No entanto, já é sabido que a hipertensão é ruim para o cérebro e pode provocar danos nos vasos sanguíneos.

Os autores afirmam ainda que, em estudos anteriores, a hipertensão arterial já havia sido relacionada à demência. Além disso, a demência vascular, causada por um fluxo sanguíneo reduzido para o cérebro, é a segunda causa mais comum de demência.

Previna o surgimento da doença

Pratique atividades física. Consuma uma dieta equilibrada, rica em gorduras “do bem”. Tenha convívio com outras pessoas. Faça atividades que mantenha sempre a mente ativa.

Anemia

Uma nova pesquisa descobriu que pessoas com níveis de hemoglobina acima ou abaixo do normal têm um risco maior de desenvolver demência ao envelhecerem, inclusive Alzheimer. O estudo foi publicado no periódico Neurology.

A queda de hemoglobina no sangue é justamente o que caracteriza a anemia, problema comum que acomete 30% da população mundial. “Ao compararmos com as pessoas que não têm anemia, a presença da doença foi associada a um aumento de 34% no risco de todas as causas de demência e a 41% para a doença de Alzheimer”, escreveram os autores.

Deixe seu comentário: