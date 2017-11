Pressentindo traição do PDT, Fortunati deixa o partido

Agora é definitivo: após 16 anos, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati está deixando o PDT. A carta que encaminhou na tarde desta segunda-feira ao presidente do PDT gaúcho, Pompeo de Matos, justifica que “entendo que os rumos do indivíduo político José Fortunati e do PDT, neste momento, se separam. Ao sair do partido, deixo as Direções Partidárias livres para seguirem no trajeto que já vinham sinalizando, sem qualquer constrangimento ou mágoas”. Fortunati pressentiu que o PDT lhe negaria uma legenda para disputar a cadeira ao Senado em 2018. Agora, os rumores indicam que seu destino poderia ser o PR ou a Rede, onde sua esposa, Regina Becker, já se encontra filiada. O PDT estaria inclinado a oferecer uma vaga ao Senado para o ex-deputado Vieira da Cunha, que foi derrotado na ultima eleição ao Piratini e, logo após, assumiu a Secretaria da Educação do governo Sartori.

Dois ministros gaúchos terão de explicar uso de jatinhos

Nove ministros – dois gaúchos – terão dez dias para explicar à comissão se privilegiaram os estados de origem em viagens oficiais, conforme matéria da “Folha de S.Paulo”. Foram abertos processos contra os ministros: Helder Barbalho (Integração), Ricardo Barros (Saúde), Ronaldo Nogueira (Trabalho), Marcos Pereira (Indústria e Comércio), Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), Leonardo Picciani (Esportes), Mendonça Filho (Educação), Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e Sarney Filho (Meio Ambiente).

Mais uma da Luislinda

Outra investigação envolve a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, por ter cobrado do governo uma viagem totalmente paga por uma entidade. De acordo com matéria do “R7”, Luislinda passou cinco dias em Israel em junho e verificou-se que a viagem foi integralmente custeada pela Confederação Israelita do Brasil.

Surge uma luz na venda das ações do Banrisul

A autorização do Banco Central para a colocação de ações do Banrisul junto a investidores estrangeiros praticamente garante o negócio. O governo conta com estes recursos para a folha dos servidores de dezembro,e o 13º salario dos servidores. O IPO (Initial Public Offering) é uma sigla para Oferta Pública Inicial, é quando uma empresa vende ações para o público pela primeira vez.

A crise chega ao 13º nos municípios

O presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) Paulo Ziulkoski liberou ontem um estudo que dimensiona o tamanho da crise da União, Estados e municípios: o pagamento do 13º salário deve sofrer atraso para parte do funcionalismo municipal do Rio Grande do Sul neste ano. Os dados da Confederação Nacional dos Municípios sinalizam que, 4,3% das prefeituras que realizam o pagamento do 13º salário em parcela única, até 20 de dezembro, informaram que terão dificuldades para pagar o benefício em dia. Comparando com 2016, o atraso no pagamento do 13º salario apontou 2,1%. A CNM estima que 13% dos mais de 305 mil servidores municipais gaúchos seja responsável pela injeção de R$ 1,4 bilhão na economia.

Depois do susto, o entendimento

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, obteve do presidente Michel Temer, autorização para que o processo de adesão do Rio Grande do Sul ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal) seja reexaminado com urgência. O reexame será feito por uma Câmara de Conciliação antes de ser levado novamente à Secretaria do Tesouro Nacional.

