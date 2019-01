A primeira-ministra britânica,Theresa May, rejeitou a hipótese de adiar o Brexit, previsto para março. Ela afirmou que vai ouvir os parlamentares para levar novas propostas à União Europeia. Após a rejeição do acordo, May disse que deseja dar garantias aos congressistas de que “está ouvindo vozes independentes do Parlamento” para elaborar uma nova estratégia da relação com o bloco.

Deixe seu comentário: