Pressionado pela má fase, o Inter encara neste sábado o Brasil de Pelotas pela Série B

Em meio a um momento conturbado pelo desempenho bem abaixo do esperado na Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h30min deste sábado o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. A partida, válida pela décima rodada do certame, tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou pelo site www.radiogrenal.com.br).

Ciente de que uma vitória pode reconduzir o Colorado ao G-4, a zona de classificação que no final de novembro definirá quem sobe para a Primeira Divisão em 2018, a torcida do clube porto-alegrense adquiriu todos os 1,6 mil ingressos colocados à sua disposição, indicando que o apoio é fundamental em um momento marcado por questionamentos e críticas a atual fase vivida pelo clube, uma das piores em seus 108 anos de história.

A preparação para o duelo foi encerrada na manhã dessa sexta-feira, com portões fechados à imprensa no estádio Beira-Rio. O técnico Guto Ferreira optou pela privacidade, a fim de ajustar os últimos detalhes e definir a escalação que pretende colocar em campo – que não foi revelada. “Se eu abrir o time para vocês, aí me complico”, brincou. “Temos que jogar fechados, mas o time será conhecido neste sábado.”

Ele ainda não pode contar com o zagueiro Victor Cuesta e os atacantes Nico López e William Pottker, lesionados, além do volante Felipe Gutiérrez (convocado pela Seleção do Chile para a Copa das Confederações). A tendência é de que Brenner seja designado para o ataque, ao lado de Eduardo Sasha, liberado pelo departamento médico após suspeita de lesão. Na lateral-direita, Fabinho ou Edenílson (preservado na terça-feira, contra o Paraná Clube) podem atuar no setor, com Uendel de volta à lateral-esquerda.

O Inter ocupa a sexta posição na tabela, com 14 pontos, mesma escore do quarto e do quinto colocados (respectivamente o Goiás e o próprio Brasil de Pelotas), devido aos critérios qualificados. Vencer os donos da casa não representa apenas a chance de melhorar de posição, mas também de afastar, ainda que momentaneamente, as críticas a uma campanha irregular e que já é alvo de questionamentos à própria comissão técnica que desembarcou no Beira-Rio há um mês.

Embora esteja há sete partidas consecutivas sem sofrer derrota, sendo que nas duas últimas nem mesmo sofreu gols, o time de Danilo Fernandes, D’Alessandro e companhia não vence desde a sétima rodada, no dia 10 deste mês, quando bateu o Náutico em casa por 4 a 2. Ao todos, são nove jogos com três vitórias, cinco empates e uma derrota – aproveitamento de 51,9% (o líder, Juventude, tem 66,7%).

Coletiva

No começo da tarde dessa sexta-feira, antes do embarque para Pelotas, Guto Ferreira concedeu entrevista coletiva centro de treinamentos do Parque Gigante. Na conversa com os repórteres, ele voltou a citar a falta de tempo para treinamento mas garantiu que não preservará atletas. O comandante colorado também admitiu ter cobrado mais atitude por parte do elenco.

“Eu já havia alertado que essa maratona de jogos seria cruel, mas estamos buscando a atitude, que se reflete inclusive em um poder de marcação mais forte, com acelerações”, declarou. “A busca, agora, é de uma vitória, apesar de respeitarmos o Brasil de Pelotas, que vive um grande momento e tem uma torcida inflamada, o que contribui para criar um ambiente extracampo, com o qual temos que nos manter o mais equilibrados possível.”

