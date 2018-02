Pressionados por Previdência e pessoal, gastos do governo federal podem crescer três vezes mais neste ano

As despesas totais do governo federal podem crescer em 2018 a uma taxa três vezes maior do que a verificada em 2017, devido principalmente ao aumento dos gastos com Previdência Social e com pessoal, apontam números divulgados pelo Ministério do Planejamento por meio do decreto de revisão orçamentária.

Apesar de autorizado, esse aumento de gastos pode não ocorrer, por exemplo, se a arrecadação estimada pelo governo para este ano não se confirmar. Foi o que aconteceu no ano passado, quando o governo fez bloqueios de despesas para atingir a meta fiscal (resultado pré-fixado para as contas públicas). Aliás, a autorização para o crescimento maior dos gastos neste ano foi possível porque o governo não utilizou toda sua margem de aumento em 2017.

No fim das contas, o governo acabou gastando, ao todo, R$ 1,279 trilhão em 2017, cerca de R$ 30 bilhões a menos do que o limite autorizado para as despesas incluídas no novo regime fiscal (R$ 1,309 trilhão).

Despesas obrigatórias

Os dados oficiais mostram que 58% do crescimento autorizado para as despesas em 2018, o equivalente a R$ 53,6 bilhões, está relacionado com o aumento das despesas com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e com os gastos com pessoal do Executivo.

Essas previsões do governo foram feitas desconsiderando os efeitos de uma eventual reforma da Previdência. Na semana passada, o governo anunciou que desistiu de aprovar no Congresso a sua proposta de reforma por falta de apoio. As despesas previdenciárias e com servidores estão entre as classificadas como “obrigatórias”, ou seja, sobre as quais o governo não tem controle. Para alterá-las, é preciso mudar a legislação.