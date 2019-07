Prestadoras de serviço abrem vagas de trabalho temporárias para Expointer

A maioria dos contratos de prestação de serviços para a Expointer deste ano já está licitada e algumas empresas já estão selecionando candidatos para as vagas temporárias. A Expointer deste ano acontece a partir de 24 de agosto até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Duas empresas já estão recebendo currículos de candidatos e oferecem 180 vagas para serviços de limpeza.

O diretor administrativo do Parque de Exposições Assis Brasil, Sandro Schlindwein, ressalta que a contratação de temporários é feita exclusivamente pelas empresas prestadoras de serviço, sem qualquer envolvimento da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. “Esta grande feira abre oportunidades de trabalho temporário importantes em um cenário ainda de dificuldades em todo o país”, analisa o secretário Covatti Filho. Uma das áreas que fará mais contratações é a limpeza predial, que terá cerca de 130 postos de trabalho disponíveis. A empresa vencedora da licitação, PSO Serviços de Limpeza e Manutenção, está recebendo currículos pelo e-mail rh@psoservicos.com.br. Já a Tecnisan, empresa responsável pelas cabines sanitárias, lavatórios, contêineres para chuveiros e fraldários, está com 50 vagas temporárias para a Expointer. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail sandro@banheiroquimico.net.

Empresas contratadas

Alojamento de peões e área de convivência – JN Estruturas Eireli

Assistência técnica em telefones – RWM It. Equipamentos de telemática Eireli

Bilheteria – Multi Limp Prestação de serviços terceirizados Ltda

Cabines Sanitárias, Lavatórios, Contêineres para Chuveiros e Fraldários – Tecnisan sistemas operacionais saneamento Eireli

Carro com reboque – D. da Silva Rodrigues

Carros elétricos – KGF comércio e locações de veículos especiais Ltda

Coleta de resíduos – TR Transporte de resíduos e locação de equipamentos Ltda

Iluminação da Casa Branca, esferas e bandeiras – All Time Music Hall

Limpeza de caixas d’água – Jair Correia da Silva ME

Limpeza de fossas – Sandro Borges da Rosa- EPP

Limpeza de sanitários – GFG Recursos Humanos Eireli

Locação de geradores – Bem Geradores Eireli

Locação de rádio HT – Flávio Henrique de Mello

Mão-de-obra elétrica – Paulo Adalberto Fucks da Veiga Junior Eireli

Montagem de ambulatórios – CCSA Eventos e Produções Eireli EPP

Montagem e desmontagem de lonas – Claudemir da Silva Melo Eireli EPP

Rádio Expointer – MAKE projeto e infraestrutura para eventos Ltda

Vigilância patrimonial – A Tomielo Segurança Ltda

Licitações em andamento

Central de informações

Limpeza urbana

Mão-de-obra hidráulica

Parque de diversões

Recepcionistas

