Preta Gil fala da recuperação do pai, Gilberto Gil: “Internação virou rotina”

Preta Gil, que na noite de quarta-feira (14), foi a convidada de Mr. Catra em seu programa de TV, conversou com o nos bastidores da atração sobre a recuperação do pai, o cantor Gilberto Gil, que está fazendo um tratamento para recuperação de insuficiência renal e já foi internado cinco vezes neste ano.

A cantora garantiu que o artista está bem e, apesar das diversas passagens pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, não corre riscos mais graves.

“Ele já voltou para a rotina de shows que está fazendo com o meu tio Caetano (Veloso). E, de vez em quando precisa parar para seguir seu tratamento. Todo mundo se assusta com ele indo sempre pro hospital, a gente da família também. Mas é um tratamento que requer um cuidado. Ele vai pelo menos uma ou duas vezes por mês para São Paulo se tratar”, falou Preta, que se divide com os irmãos para sempre estar ao lado do pai: “Agora internação já virou rotina da família, e o público aos poucos vai se acostumando também”.

A cantora falou que o carinho que Gilberto Gil vem recebendo dos fãs é algo muito positivo em sua recuperação, e que ela e a família são muito gratas: “O meu pai não é de ler redes sociais, de ficar na internet, nada disso, mas a gente conta pra ele o carinho do público. E, pessoalmente, ele recebe carinho o tempo todo. As pessoas gritam: ‘Gil, melhoras’ por todo o lugar que ele passa. E ele fica muito feliz”, disse a cantora, que garantiu: “Ele realmente está muito bem agora”.

Histórico de internações

Gil passou por mais de cinco internações este ano. A primeira, foi em fevereiro com um quadro de hipertensão arterial. Em maio, ele voltou ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Já a terceira internação foi em junho, para continuar o tratamento de insuficiência renal, assim como aconteceu em agosto, dias antes de ele ensaiar e se apresentar na abertura da Olimpíada Rio 2016.

Segundo informou a representante do cantor na época, Gil deve retornar todo mês ao Sírio-Libanês para seguir com o tratamento.

