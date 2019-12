Celebridades Preta Gil posta fotos de biquíni e seguidoras se dizem inspiradas

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

“Vim dar um mergulho no mar do Rio pela primeira vez em 2019", disse Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil, de 45 anos, provou que, para ter um “corpo de praia”, basta ter um corpo e ir à praia. Na terça-feira (17), a cantora aproveitou a folga para dar um passeio por areias cariocas e posar de biquíni para as lentes do marido Rodrigo Godoy.

“Vim dar um mergulho no mar do Rio pela primeira vez em 2019! Antes tarde do que nunca!”, brincou a atriz na legenda da primeira de duas fotos postadas em seu perfil no Instagram.

Ainda que o mergulho não tenha rolado, Preta foi elogiada por seus seguidores pela coragem em publicar fotos de seu corpo sem retoques, diferentemente da maioria das celebridades.

“Amo as suas fotos de mulher de verdade, linda, gostosa, empoderada. Você me inspira a me amar do jeito que sou”, comentou uma de suas seguidoras. “Tem muita gente se escondendo para não mostrar as celulites, tudo infeliz, e a Preta Gil assim! Felicidades sempre, linda!”, celebrou outra fã.

A ala masculina também se manifestou: “Querer, eu quero, não tenho é sorte”, comentou um de seus seguidores. No fim do mês passado, a cantora lançou com Glória Groove, 24, a mini série documental “Vidas Transversais”, dirigida por Rodrigo Pitta. Os episódios estão disponíveis no YouTube.

