Na próxima quinta-feira (6), das 13h30 às 17h30, acontece nova edição do curso do Pedestre Idoso, especialmente voltado à prevenção de atropelamentos. O evento acontece na rua Corte Real, 58, bairro Petrópolis, sede do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, apoiador da iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre. Mais informações sobre as inscrições pelo fone (51) 3330-3990.

