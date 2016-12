Prévia da confiança da indústria brasileira em dezembro registra o menor nível desde junho

A prévia da Sondagem da Indústria de dezembro sinaliza queda de 2,9 pontos do ICI (Índice de Confiança da Indústria) em relação ao número final do mês anterior, para 84,1 pontos, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (21) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Com o resultado, o índice atingiria o menor patamar desde junho deste ano e recuaria 1,4 ponto na métrica de médias móveis trimestrais, para 85,9 pontos.

O resultado preliminar de dezembro foi determinado pela piora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das perspectivas para os meses seguintes. O ISA (Índice da Situação Atual) recuou 3,7 pontos, para 81,4 pontos, e o IE (Índice de Expectativas) diminuiu 1,9 ponto, para 87 pontos.

Mantendo o comportamento observado desde junho, o menor nível do ISA em relação ao IE indica menor satisfação com o momento presente do que otimismo com o futuro próximo. O NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria) recuou 1,2 ponto percentual na prévia de dezembro, para 72,8%, o mínimo histórico da série.

