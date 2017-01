Prévia da inflação oficial do País aumenta em janeiro, mas é a mais baixa para o mês desde 1994

O IPCA – 15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado uma prévia da inflação oficial do País, voltou a acelerar no primeiro mês deste ano. Depois de variar 0,19% em dezembro, o indicador ficou em 0,31% em janeiro. No mesmo mês de 2016, o índice variou em 0,92% e, no acumulado dos últimos 12 meses, caiu para 5,94%

Apesar da aceleração, o índice é o menor para o mês de janeiro desde 1994, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (19). Neste mês, os preços dos alimentos e das bebidas voltaram a subir (de -0,18% para 0,28%) e acabaram pressionando o IPCA-15.

Os maiores aumentos foram verificados nos itens consumidos em casa (-0,45% para 0,21%). Também ficaram mais caros óleo de soja (8,04%), farinha de mandioca (4,53%), ovos (3,10%) e frutas (2,38%).

12 meses

(AG)

