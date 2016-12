Prévia da inflação oficial do País em dezembro é a menor para o mês desde 1998

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo 15), considerado uma prévia da inflação oficial do País, perdeu força de novembro para dezembro, ao passar de 0,26% para 0,19%, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (21). Essa é a menor taxa para o mês desde 1998, quando o índice atingiu 0,13%.

A prévia do IPCA-15 fechou o ano em 6,58%. Em dezembro do ano passado, o índice havia ficado em 1,18%. O item energia elétrica (-1,93%), do grupo habitação (-0,28%), exerceu o principal impacto para baixo no mês, segundo o IBGE, devido à mudança da bandeira tarifária, que passou de amarela para verde.