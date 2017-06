Prévia da inflação oficial do País desacelera para 0,16% em junho, a menor para o mês desde 2006

A prévia da inflação oficial do País, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15), atingiu 0,16% na primeira quinzena de junho, abaixo da taxa de 0,24% de maio. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), essa foi a menor taxa para o mês desde 2006.

No ano, o indicador acumula alta de 1,62%. Nos 12 meses encerrados em junho, o IPCA-15 ficou em 3,2% , o menor resultado acumulado desde junho de 2007, quando foi de 3,44%. Segundo o IBGE, os grupos alimentação e bebidas e transportes, responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, foram os principais fatores que influenciaram o resultado de junho. Alimentação e bebidas teve queda de 0,47% enquanto transportes caiu 0,10%.

O IBGE destacou também que a queda nos preços dos alimentos foi ainda mais intensa quando considerados os produtos comprados para consumo em casa, que chegaram a ficar 0,83% mais baratos. Todas as regiões do País pesquisadas pelo instituto registraram queda no preço dos alimentos. A menor queda foi em Goiânia (-0,14%) e a maior na Região Metropolitana de Fortaleza (-1,92%).

A maioria dos produtos alimentícios ficaram mais baratos de maio para junho. Segundo o IBGE, os principais destaques foram o tomate (-12,41%), as frutas (-7,20%), o óleo de soja (-3,85%), os pescados (-2,93%) e o arroz (-1,70%).