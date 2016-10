Prévia do PIB brasileiro tem a maior queda em 15 meses

O nível de atividade da economia brasileira não só continuou no terreno negativo, registrando retração em agosto, como também intensificou o ritmo de queda, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (20) pelo BC (Banco Central).

O chamado IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), teve queda de 0,91% em agosto na comparação com julho. O resultado foi calculado após ajuste sazonal. A baixa foi a maior em 15 meses, ou seja, desde maio de 2015, quando o indicador teve contração de 1,02%.

Neste ano, o nível de atividade econômica registrou queda em quase todos os meses, com exceção de abril (0,18%) e junho (0,27%). Na comparação de agosto de 2016 com o mesmo mês do ano passado, o IBC-Br teve uma retração de 2,72%, sem ajuste sazonal. (AG)

