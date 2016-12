Prévia do PIB encolhe 0,48% em outubro e acumula queda de 5,09% em um ano

O nível de atividade da economia brasileira continuou no vermelho em outubro deste ano, o primeiro mês do quarto trimestre, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo BC (Banco Central).

O chamado Índice de Atividade Econômica do BC, o IBC-Br – um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto), que é divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – teve queda de 0,48% em outubro, na comparação com setembro. O resultado foi calculado após ajuste sazonal (uma espécie de “compensação” para poder comparar períodos diferentes).

A retração de outubro mostra intensificação em relação ao mês anterior, quando foi registrada uma retração de 0,08% (dado revisado). Também foi o quarto mês seguido de tombo do nível de atividade. Em 2016, o indicador caiu em quase todos os meses, com exceção de abril (+0,10%) e junho (+0,29%).

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia. Em 2015, de acordo com o IBGE, o PIB recuou 3,8%. Para 2016, a estimativa de analistas dos bancos é de um recuo de 3,48%. No terceiro trimestre deste ano, o PIB teve um “encolhimento” de 0,8%.

A equipe econômica tem avaliado piorou sua previsão e estima que a economia brasileira voltará a se recuperar somente no começo de 2017. A expectativa do governo é de que, em 2017, o PIB tenha uma alta de 1%, mas o mercado financeiro vê uma alta menor, de 0,70%.

Comparação com outubro de 2015 Na comparação com o mesmo mês de 2015, a queda do IBC-Br em outubro foi ainda maior, de 5,28%. Neste caso, a comparação foi feita sem ajuste sazonal – pois considera períodos iguais. Com ajuste sazonal, a queda, nesta comparação, foi de 3,88%. Os números do Banco Central mostram que, nos dez primeiros meses deste ano, o indicador registrou contração de 4,82% na atividade, também sem o ajuste. Com o ajuste, a retração é de 5,01%. Já no acumulado dos 12 meses até outubro, o indicador teve queda de 5,09%, sem o ajuste sazonal, e de 5,29%, com o ajuste. Definição dos juros O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros (Selic) do país. Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Após a primeira queda em quatro anos, os juros básicos estão em 13,75% ao ano. Para 2016, a meta central de inflação é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Desse modo, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerada a inflação oficial do país e medida pelo IBGE, pode ficar entre 2,5% e 6,5%, sem que a meta seja formalmente descumprida neste ano. Em 2017, a meta central também é de 4,5%. Porém, o teto é menor: de 6%. (AG)

Comentários