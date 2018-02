Previdência atual é injusta e insustentável

“O atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável”, afirma a mensagem do presidente Michel Temer lida pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, aos congressistas na reabertura do ano legislativo. “Socialmente injusto pois transfere recursos de quem menos tem para quem menos precisa, concentrando renda. É financeiramente insustentável porque as contas simplesmente não fecham, pondo em risco as aposentadorias de hoje e de amanhã.” Em resumo: o atual modelo de previdência,é uma imensa pirâmide onde as elites sabem que é necessário manter milhares na base, contribuindo para garantir os privilégios desse pequeno grupo do topo dessa pirâmide.

Marlon afirma que “o problema do arroz são os arrozeiros”

O deputado cachoeirense Marlon Santos (PDT) gerou um mal estar entre os produtores de arroz do Estado ao afirmar, esta semana, que “o problema mais sério do arroz são os arrozeiros”. Marlon atribui a crise a uma falta de “controle do fluxo de caixa para evitar problemas futuros como o custo de produção” e sugere que não é razoável ficar jogando a culpa da crise do setor apenas “nos ombros do governo”.

E José Otávio sai em defesa dos arrozeiros

A declaração de Marlon gerou uma imediata reação de outro cachoeirense, o deputado federal José Otávio Germano, que ontem solidarizou-se com o movimento “Te mexe, arrozeiro”, que reúne produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Segundo José Otávio, “o movimento busca garantir competitividade ao arroz produzido na região Sul, que responde por 70% da produção nacional, frente ao produto importado do Paraguai que chega aqui a preços abaixo dos custos de produção locais”.

Solução para Beneficência Portuguesa

Poderá vir do Hospital Sírio-Libanês a solução para o Hospital Beneficência Portuguesa, de Porto Alegre. Na próxima quarta-feira começa uma avaliação que poderá levar a um acordo que permita reabrir o hospital.

Enfim, a volta da normalidade no Legislativo

Revertida a decisão judicial que impedia a votação dos projetos, ontem a Assembleia gaúcha reabriu às 17h55min a sessão ordinária para votar o projeto de adesão ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal) dos Estados. Até o encerramento desta coluna, não havia sido concluída a votação dos projetos.

Lula fora da lista de investidores

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou fora da lista de convidados para um evento que reúne, em São Paulo, empresários e investidores brasileiros e internacionais e os presidenciáveis nas eleições de outubro. A exclusão deu-se mesmo com Lula aparecendo em primeiro lugar nas pequisas de intenção de voto para a Presidência da República. Até ano passado, Lula figurava na relação dos convidados do encontro. Com cerca de 2,5 mil pessoas, o 19º CEO Conference promove, desde terça-feira, discussões sobre os rumos da economia.

Deixe seu comentário: