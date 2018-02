Previdência sai da pauta. Por enquanto

A proposta de Emenda Constitucional que altera as regras da Previdência Social, que constava da pauta da Câmara dos Deputados para ter sua discussão iniciada na segunda-feira, foi retirada. A questão da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro ocupou todo o espaço do Congresso. Foi um movimento forte a partir de decisões pessoais do presidente Michel Temer, que desconcertaram até seus aliados.

Movimento político de Michel Temer

Para que os leitores entendam: o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM), que tem pretensão de ser candidato à presidência da República, havia se apropriado da pauta da Previdência. Da mesma forma, vinha defendendo um projeto para a segurança pública do Rio de Janeiro. Ao fazer a intervenção na segurança do Rio sem consultar previamente Rodrigo Maia, e esvaziar por ora o debate sobre a Previdência, Temer transformou Maia em coadjuvante deste debate. E Temer livrou-se por ora, da Previdência, onde a derrota era iminente, se fosse votar agora.

Na pauta da Câmara, só a intervenção

A intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro foi o único item da pauta do Plenário ontem à noite. Esse decreto de intervenção (Decreto 9.288/18) é o primeiro do tipo a ser analisado pela Casa na vigência da atual Constituição, que é de 1988.

O lucro do Banrisul: mais de R$ 1 bilhão

O Banrisul anunciou ontem uma marca histórica: o lucro líquido ficou em R$ 1,05 bilhão em 2017, 59,6% a mais do que em 2016. O lucro recorrente totalizou R$ 911,6 milhões em 2017, 39,8% superior ao apurado no ano anterior. É uma notícia espetacular no ano em que o banco completa 90 anos de existência. Nesta gestão, o governador José Ivo Sartori optou por indicar uma diretoria profissional ao invés de lotear os cargos entre os partidos que apoiam o governo.

Banrisul decide o IPO até o final do mês

O Banrisul ainda não bateu o martelo em relação ao IPO (oferta de ações) de R$ 2 bilhões que pretendia colocar no mercado ao final do ano passado. Ontem, o presidente do banco, Luiz Gonzaga Veras Mota revelou na reunião promovida ontem, com a presença do governador José Ivo Sartori, para anunciar o balanço do banco, que a decisão será tomada até o final deste mês.

Acabou a escravidão da ministra

A ministra Luislinda Valois, que no ano passado comparou o fato de não poder acumular o salário de ministra com o de magistrada aposentada, comparando a situação à de “escrava”, caiu na realidade ontem,e pediu demissão da pasta dos direitos Humanos. O ato de exoneração será publicado na edição desta terça-feira do diário Oficial da União.

