A carga de energia do sistema elétrico brasileiro deverá crescer 3,7% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, projetou o Operador Nacional do Sistema nesta sexta-feira (6), revisando uma previsão anterior de 3,5%. O órgão reduziu expectativas para chuvas em julho na região das hidrelétricas do Sudeste para 73% da média história, ante 76% anteriormente.

